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Söke'de hırsızlar çarşıya dadandı

- Mekanların camları kırılıyor, güvenlik kamerası bile fayda etmiyor



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de hırsızlar son dönemde merkez çarşıya dadandı. Basmacılar Çarşısı başta olmak üzere çevrede bulunan dükkanlara giren hırsızlara güvenlik kamerası da fayda etmez oldu.



Söke'de son bir hafta içerisinde 10'a yakın hırsızlık olayının meydana geldiği çarşıda son mağdurlardan biri dönerci, biri pideci, biri ise ev aletleri satışı yapan bir mekan oldu.Çarşıda bulunan mekanların hemen her gün kapılarının zorlandığı belirtilirken; açabildikleri kapılardan girerek hırsızlık yapan şahıslar, mekanların camlarını kırmak suretiyle de hırsızlık yapmaktan çekinmiyor. Güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüde yüzleri görülmeyen 3 şahsın önce bir iki kapıyı zorladıkları, açamayınca bir mekanın camını kırdıkları görülüyor. Bir süre camını kırdıkları dükkandan uzaklaşan hırsızlar, daha sonra dönerek içeri giriyor.



Esnaflar her sabah dükkanlarına "Acaba hırsız girdi mi?" endişesiyle geldiklerini belirterek, emniyet güçlerinin bölgede denetimlerini artırmasını istiyor.

(LT-MB-Y)



31.01.2017 14:05:28 TSI

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