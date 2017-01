YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Konak'tan referandum toplantısı

İZMİR (İHA) - AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım, Konak eski ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek referandum öncesi toplantı yaptı.



AK Parti Konak İlçe Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 18 maddesi oylanan ve referandum yolu açılan anayasa değişiklik teklifi için çalışmalarına hız verdi. Başkan Temel Yıldırım, geçmiş yıllarda partiye hizmet etmiş eski ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya; eski ilçe başkanlarından Fatih Yıldırım, Nazmi Kalyoncu, Ali Gönen, Fevzi Bayram, Yaşar Ötnü ve Latif Özkan katıldı. Yıldırım, teşkilat olarak referandum kapsamında yapılması gereken çalışmalar konusunda eski ilçe başkanlarından görüş aldı. Referandum sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde parti çalışmalarına her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade eden eski başkanlar, "Cam silmeden, çaycılığa kadar hangi görevi verirseniz biz teşkilatın emrindeyiz" dedi.



"Tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

AK Parti Konak İlçe Teşkilatı'nda bugüne kadar görev yapan isimlerin tecrübelerinden referandum sürecinde faydalanmak istediklerini belirten Yıldırım, "Konak'ta görev yapan bütün teşkilat mensuplarımızın birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan bu referandum çalışmalarına katılmasını istiyoruz. Buradan bütün teşkilat mensuplarımıza çağrı yapıyoruz; her biri bizim için çok kıymetli. Geçmişte partimize çok değerli hizmetler vermişler. Hem bu tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz hem de yeni arkadaşlarımızla kaynaşmalarını, teşkilatın motivasyonunu artırma noktasında onların da fikirlerine, düşüncelerine ve enerjilerine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda ilk toplantımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.



"İstişare kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"

Eski başkanların tecrübeleri ışığında kendilerine bir yol haritası çizeceklerini söyleyen Yıldırım, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir kampanya süreci geçirmeyi temenni etti. Yıldırım, şunları söyledi: "Sürece ilçe başkanlarımızla başladık. Onlar teşkilatımızın ağabeyleri, her birinin Konak'ta kitleleri var. Temsil ettikleri kesimler var. Bu kesimler bizim de gönüldaşımız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden yanımıza alıp bu süreci ve bundan sonraki siyasi çalışmalarımızı da birlik ve beraberlik içerisinde yürütmek istiyoruz. Başkanlarımız kendi görev yaptıkları dönemde geçirdikleri seçim kampanyalarındaki tecrübelerini aktardılar. Biz bu tecrübeler ışığında kendimize yol haritası hazırlıyoruz. En güçlü şekilde sahada yerimizi alacağız. Hedefimiz İzmir'deki 'evet' kampanyasına Konak'tan ciddi oranda katkı koymak ve alabileceğimiz en yüksek oyla süreci tamamlamak. Ortak aklı çalıştırmaya, istişare kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İstişare ile ortak aklı kullanarak en doğru yolu bulacağımıza inanıyoruz."

