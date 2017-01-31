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O köpek için Kent Konyesi'nden özel kulübe

- İHA'nın haberi sokak köpeğini sıcak bir yuvaya kavuşturdu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şikayet üzerine bir süre hayvan barınağına götürüldükten sonra esnaf tarafından geri alınarak sahiplenilen sokak köpeği için Kent Konseyi tarafından bir kulübe yerleştirildi. Barınaktan geri alınan köpek yeni yuvasının keyfini sürüyor.

İki Eylül Caddesi üzerinde esnaf ve hayvansever vatandaşların kendi imkanları ile yapmış oldukları karton kulübe içerisinde yaşayan bir sokak köpeği, farklı bir köpeğin bir kişiyi ısırması sonrasında şikayet üzerine yanlışlıkla hayvan barınma merkezine götürülmüştü. Bu olay üzerine cadde üzerindeki esnaflardan Esin Sakallı'nın verdiği mücadele sonucunda sokak köpeğinin geri alınıp sahiplenildiği haberine duyarsız kalmayan Eskişehir Kent Konseyi, sokak köpeği için ahşaptan yapılmış yeni bir kulübe yaptırdı.

Köpeğin daha sağlıklı bir yuvaya kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren cadde esnafı Esin Sakallı, "Mazlum köpek İhlas Haber Ajansı'nın yapmış olduğu haber sayesinde sağlıklı bir yuvaya kavuştu. Kent Konseyi'nin koymuş olduğu kulübe ile köpeğimiz daha rahat daha sıcak daha güvenli bir ortama kavuşmuş oldu. Basına da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Basının göstermiş olduğu ilgi, alaka destek sayesinde köpeğimiz yeni kulübesine kavuştu. Yaklaşık 1 hafta önce Kent Konseyi yeni kulübeyi getirdi. Sokaktaki barınma şartlarının uygun olmayışı, havanın aşırı derecede soğuk olması, yağışların olması nedeniyle böyle bir yuvanın daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle Kent Konseyi yeni kulübeyi getirdi. Vatandaşların ilgi ve alakası çok fazla. Sırf köpeği görmek için buraya gelen insanlar oluyor. Başka yerlerden gelip köpeği soranlar, 'haberdeki köpek bu mu?' diye soranlar dahi oldu. Bu da tamamen basının göstermiş olduğu alakadan dolayı oldu. İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Sokak köpeği deyip geçmediler, olayın peşinde düştüler, takip ettiler. Köpeğimizi gerek barınakta gerekse barınaktan çıkarıldığı tüm süreç içerisinde takip etmeleri ve halen de gözetiyor olmaları hayvanseverler olarak bizi çok mutlu ediyor. Köpek yeni kulübesine alıştı. İlk gün adaptasyon yaşamakta problem yaşasa da aynı gün içerisinde kulübesine yerleşti. Köpeğimiz yeni kulübesinden gayet memnun. İçerisinde rahat ve güvenli bir şekilde yattığını bize her haliyle hissettiriyor. Bu sayede de köpek huzur ve güven içerisinde emniyetli bir kulübede yatıyor" diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 14:06:45 TSI

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