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Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 38,5 azalarak 5 milyon 728 bin dolar, ithalat ise yüzde 28,4 artarak 2016 Aralık ayında 14 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ihracat yüzde 9, ithalat yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(CKT-MET-Y)



31.01.2017 14:07:23 TSI

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