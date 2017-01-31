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Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 23 ili kapsayan ve içerisinde Adıyaman'ın da yer aldığı 'Cazibe Merkezleri Programı' ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 'Cazibe Merkezleri' ile ilgili Adıyaman'daki yatırımcılara ATSO Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu,Adıyaman için fırsatın doğduğunu ifade ederek, "Ülkenin içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Başlatılan Cazibe Merkezleri projesi gerçekten cazip konumda olan Adıyaman'ımız için son derece önem arz eden bir olay. Dolayısıyla fırsatı iyi değerlendirmemiz, elimizi çabuk tutmamız lazım. Biliyorsunuz bu bölge sıkıntılı bir bölge. Adıyaman terör bölgesi olmasa da bizde bu işin sınırındayız. Ama bizden sonra 23 ilden Elazığ, Malatya ve Adıyaman'ı çıkarırsak diğer iller sıkıntılı iller. Devletin özellikle 23 ilde Cazibe Merkezleri üzerinde odaklanmasının temel nedeni de bu. Minimize edilen terörü destekler mahiyette Cazibe Merkezlerini getirip bu bölgede istihdamı sağlamak hem de yarım kalan yatırımları da tamamlamak. Yapacağımız yatırımın yüzde 30'unu öz kaynak olarak koyacağız. Bu dikkat etmemiz gereken bir husus" dedi.

Bilgilendirme toplantısında İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Koordinatörü Onur Yıldız, destek paketi hakkında bilgi verdi.

Yıldız, "Cazibe merkezleri programında temelde dört tane destek paketi var. Bunlar, yatırım ve üretim destek paketi, üretim tesisi taşıma destek paketi, çağrı merkezi destek paketi, veri merkezi yatırım ve enerji destek paketidir. Adıyaman'ı en çok yatırım ve üretim destek paketi ilgilendiriyor. Bu destek paketi kapsamında danışmanlık hizmet desteği, yatırım yeri tahsis desteği, bina yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği ve faizsiz yatırım kredi desteği sağlanacak. Bunlara tek tek bakacak olursak danışmanlık hizmet desteği kapsamında yapılması düşünülen yatırımla ilgili öncelikle fizibilite çalışmaları, mühendislik projeleri, imtiyaz, lisans, danışmanlık hizmeti desteği de yüzde 100 hibe olarak karşılanabilecek.

İkinci destek unsuru olan yatırım yeri tahsisi kapsamında bina yapımı desteğine konu yatırımların çağrı merkezi yatırımlarının veri merkezi yatırımlarının yatırım yeri karşılanacaktır. Yatırım yeri tahsisi desteği imalat sanayinde faaliyet gösteren bina yapım desteğinden faydalanacak yatırımcılar için öncelikle OSB'lerdeki mevcut boş parseller, eğer OSB'lerde uygun parsel yok ise hazineye ait araziler Özel İdare üzerinden devri yapılarak sağlanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği mülkiyeti özel idareye ait olacak ancak yatırımcının taahhüdünün 15 yılı geçmesinin ardından mülkiyet İl Özel İdaresinden yatırımcı işletmeye devredilecek.

Üçüncü destek unsurumuz bina yapımı desteği. Yatırım desteğine konu arsa, mülkiyet il özel idaresine devrolunması kaydıyla yatırımcının arsası var ise bina maliyeti banka tarafından ödenmek koşuluyla bina yapım desteği sağlanacak. Bina inşaatı üç şekilde yapılabilir. Yatırımcı kendisi yapabilir, ya İl Özel İdaresi yatırımcı adına yapabilir eğer isterse TOKİ de yapabilir. Üç formül geliştirilmiş.

Faizsiz yatırım kredisi desteği kapsamında yatırımı devam eden veya yarım kalmış yatırımların makine teçhizatları bina desteğinden faydalanan yatırımcının makine teçhizatları, bina desteğinden faydalanmayan yatırımcının makine teçhizatları, faizsiz yatırım kredi desteği kapsamında desteklenecektir. Bu destek için 2 yıl geri ödemesiz 6 yıl vade söz konusu. Eğer yerli makine ekipman kullanıyorsa bu 6 yıllık vade 10 yıla çıkacak. Ancak yüzde 30 öz kaynak şartı var" dedi.

Mali Müşavir Engin Karataşoğlu, Cazibe Merkezleri Programının uygulama ve esasları ilgili yaptığı sunumda, "Verilecek desteklerle ilgili başvuru 24 Ocak 2017 tarihinde başlamış, 27 Şubat 2017 tarihinde son erecektir. Başvuruları bizzat Kalkınma Bankası'nın sistemine teslim şeklinde yapılabileceği gibi ajanslara da teslim yapılabilecektir. İkinci olarak verilecek desteklerle ilgili yüzde 30 öz kaynağı başlangıçta yatırımcı tarafından verilecektir. Bu nedenle sunmuş olduğunuz yatırıma öncelikle kendinizi hazır hissetmeniz lazım. Burada yapılacak yatırımlarda bina inşaat yatırımları ve makine teçhizat yatırımlarının kredilendirilmesi mümkün ancak bunda da öz kaynak olarak yüzde 30 oranında destek gerekiyor. Öncelikle yatırımların OSB'lere yapılması öngörülmekte. Yatırım yapmayı düşünen kişilerin veya tüzel kişilerin mümkün olduğu kadar OSB'lerde yer araştırması yapmasını öneriyorum. Bu bağlamda OSB'lerde yer yok ise OSB Başkanlıklarınca Özel İdareye bildirilmesi gerekiyor.

Yatırım ve üretim destek paketiyle ilgili 30 kişi istihdam şartı ve 2 milyon TL'lik yatırım yapma şartı vardır. Bu yatırım şartının ödemesiz dönemlerde uygulanması öngörülmektedir. Bu da yerli makine kullanımıyla alakalı ödemesiz dönem 3 yıl ithal makine kullanımında 2 yıl ödemesiz dönem içerisinde 2 milyon TL'lik sabit yatırım tutarına ve 30 işçi istihdamına ulaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda bu şartları 5 yıl korumak zorundayız. 5 yıl içerisinde 30 istihdam sayısını düşürürsek program kapsamında verilen desteklerin geri alınması mümkündür" diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı Murat Süzen, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk ile çok sayıda iş adamları katıldı.

Sunumların ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam ederken iş adamları ve ATSO üyeleri Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili konunun uzmanlarından bilgiler aldılar.

(AHM)



31.01.2017 14:07:54 TSI

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