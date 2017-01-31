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Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı

31 Ocak 2017 Salı, 14:03
Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı
Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Tariş ortağı zeytincilere, 5 aylık faizsiz kredi olanağı sağlandı. Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi (TARİŞ) Müdürü Emrah Öztürk ile özel bir banka Müdürü Işıl Sümer arasında imzalanan işbirliği anlaşması, bin 700 TARİŞ ortağını sevindirdi.
Burhaniye'de, TARİŞ ortakları 5 aylık vadeli sıfır faizli gübre, zirai ilaç ve tohum alabilme olanağına kavuştu. TARİŞ'te, Müdür Emrah Öztürk ile özel bir banka Şube Müdürü Işıl Sümer arasında yapılan işbirliği protokolü imza törenine bazı üreticilerde katıldı. Sözleşmenin, zeytincilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Müdür Işıl Sümer, "Anlaşma kapsamında kooperatife ürün teslim eden üreticilere kredi imkanı sunularak, Bankamızın ayrıcalıklarından yararlanabilmeleri sağlanacak. Üreticiler, kurumdan ürün bedeli alana kadar geçecek süre zarfında bankamız tarafından kredilendirilecek, finanssal destek alabilecekler. Ayrıca, TARİŞ kooperatifi üyeleri bankamızın sunduğu tüm finansal hizmetlerin yanı sıra, kooperatif mağazalarından Üretici Kart ile 5 ay vade sıfır faiz avantajı ile gübre, zirai ilaç ve tohum alabilme imkanına sahip olacaklar" dedi. Müdür Işıl Sümer'e teşekkür eden TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk, "Zeytincilerimiz hasadı bitirdi. Bundan sonra gübreleme ve budama zamanı başladı. Bankanın sunduğu bu imkan çiftçilerimiz için çok yararlı olacaktır. Çok sayıda zeytincinin bundan yararlanacağını umuyorum" dedi.
(FT-EME)

31.01.2017 14:08:00 TSI
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