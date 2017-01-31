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Yakutiye Belediye işçisi mutlu sona ulaştı



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ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 70 gündür devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Belediye yönetimi ile sendika arasında yapılan görüşmelerde iki taraf sonuçtan memnun olarak son noktayı koydular. 2 yıl süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesine göre personel maaşlarına toplamda yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Yakutiye Belediyesi il Hizmet İş Sendikası arasında 97 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. 70 gün boyunca süren görüşmelerde bütün konularda anlaşmaya varılırken, personel maaşlarına sosyal hakları da içeren toplamda yüzde 20 oranında zam yapıldı. İşçiler ilk yıl için yüzde 10, ikinci yıl için yüzde 10 oranında zamlı maaş alacaklar. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye ve ülke gerçekleri üzerinden hareket ettiklerini belirterek "Hizmet İş Sendikamız ile aramızda varılan sözleşme, iki tarafında menfaatleri korunarak, işçi kardeşlerimizin emeği gözetilerek bir sonuca bağlanmıştır. Yapılan toplu iş sözleşmesinin kurumumuz ve işçi arkadaşlarımız için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Toplu İş Sözleşmesinin tamamlanmasının ardından belediye başkanlık makamında imza töreni düzenlendi. Törene İşveren tarafı olarak Belediye Başkanı Ali Korkut, Başkan Yardımcısı Ferhat Mergan katılırken, işçi tarafı olarak Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal ve şube yönetimi ve işçi temsilcileri katıldı. Hizmet İş Şube Başknı Erol Aksakal, uzun süren bir görüşme marotonu ardından imza noktasına gelindiğini belirterek "Belediye Başkanımız Ali Korkut ve Ferhat Mergan'a işçi kardeşlerimizin emeğine, haklarına karşı gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin yararına, aynı zamanda belediyemizin gerçekleri göz önüne alınarak güzel bir imza atıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



31.01.2017 14:08:27 TSI

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