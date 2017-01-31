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Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı kent merkezinde ve kırsal ilçelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı başlattığı çalışmalar hızlanarak devam ediyor. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan tuzlama çalışmaları bugün de sürerken, trafik akışında her hangi bir sorun yaşanmaması için 6 adet tuz aparatlı kar küreme aracıyla cadde ve bulvarlar kardan temizleniyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kent trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadı. Kar yağışının devam ettiği kentte Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.



Kırsal ilçelerde kapanan yollar açılıyor

Kırsal ilçelerde de etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan ilçe ve kırsal mahalle yollarını iş makinalarıyla açıyor. Ekiplerin, ilçelerdeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

(İHA-MP-Y)



31.01.2017 14:09:09 TSI

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