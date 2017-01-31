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Samsun TSO'dan "kurumsallaşma" eğitimi



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SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uygulanmakta olan, "Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi" çerçevesinde, firmalara yönelik kurumsallaşma eğitimi verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme Makamı olduğu, Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Samsun TSO tarafından uygulanmakta olan "Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi"nin eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, firmalara yönelik kurumsallaşma eğitimi düzenlendi. Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Oda Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç, Samsun'un ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sınai ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak için projeler üreterek, çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Kurumsallaşma geleceğe yatırımdır"

Konuşmasında kurumsallaşmanı önemine değinen Alıç, "Kurumsallaşma, son yıllarda çok sıkça duyduğumuz bir kelime. Kurumsallaşma, özellikle iş dünyasının her alanında kullanılan sihirli bir kelime. Hepimizin bildiği gibi aile şirketleri, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada iş hayatının en yaygın şirket yapısı biçimidir. Bu şirketler milyonlarca kişiyi istihdam eder ve dünyadaki servetin ve gelirin önemli bir bölümünü üretirler. Ekonomi için çok önemli olan aile şirketlerinin bir insanın ömrü ile sınırlı kalmayıp 200-300 yıl ya da daha uzun yaşayabilmeleri için kurumsallaşma olgusu ile tanışmamız gerekmektedir. Yani kısaca kurumsallaşma şirketlerin geleceğe yatırım yapmasıdır. Bunun yolu da özetle şirketlerde profesyonel düşünce ve yönetim anlayışını hakim kılmaktır. Bu söylenmesi kolay olsa da uygulaması oldukça zor bir süreçtir. Biraz sonra eğitmenlerimiz bize bu konuda yol gösterici, kolaylaştırıcı olacak bilgiler sunacaklar. Eğer uluslararası rekabette firmalarımız başarıyı hedefliyorsa kurumsallaşma bunun anahtarlarından biri olacaktır. Bu nedenle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kurumsallaşma daha da önem arz etmektedir. Bu eğitimden beklentimiz firmalarınızın geleceğine yatırım yaparken burada elde edeceği kazanımların ve bilgilerin sizlere yol gösterici olmasıdır" dedi.



Örkmez, kurumsallaşmayı anlattı

Ardından ise, yönetim koçu ve yönetim danışmanı olan ve proje kapsamında görevlendirilen eğitimci Cüneyt Örkmez, KOBİ'lerin rekabet gücüne etki eden, sürdürülebilirlik açısından değerli kurumsallaşma adımlarını katılımcılarla paylaştı. Eğitmen Cüneyt Örkmez, Türkiye'den ve dünyadan örnekler aktararak kurumsallaşma, yeterlilikler, sertifikasyonlar, ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemleri, modern yönetim teknikleri, üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları, verimlilik ve rekabet edebilirlik konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

(SAM-SLH-Y)



31.01.2017 14:11:19 TSI

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