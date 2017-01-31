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Yıldırımlı çocuklar kayak öğreniyor



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, "100 Adımda İdeal Şehir Yıldırım" projesi kapsamında çocuklara Uludağ'da kayak eğitimi verdi.

Çocukların yarı yıl tatillerini en verimli şekilde değerlendirmesi için bir dizi faaliyet düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Çocuk Tiyatroları Festivali'nin ardından Uludağ'da çocuklara kayak eğitimi verdi. Başlangıç ve orta olmak üzere iki gruba ayrılan ve Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki kayak hocalarının nezaretinde çalışan çocuklara ilk etapta kayak ayakkabısı bağlama ve öne, geri makasla kayma eğitimi verildi. Temel eğitimlerin ardından Yıldırımlı çocuklar, kayakta yürüyüşler, tırmanma ve kar sapanı ile durmayı öğrendi. Uludağ'da konaklayan öğrenciler, aldıkları 14 saatlik teorik ve pratik eğitim ardından kar üzerinde birbirleriyle yarıştı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "250 bine yakın genç nüfusa sahip bir ilçe olarak, gençlerimizi hayata hazırlayacak önemli hizmetler yapıyoruz. Birçok kurumlarımızla da ortak projelerimiz var. 'İdeal Şehir Yıldırım için 100 Adım' vizyonumuz çerçevesindeki projelerimizin tamamına yakını hayata geçirdik. Büyük bir kısmı tamamlandı, bir bölümü de devam ediyor. Kayak eğitim merkezi bu projelerimiz içerisinde yer alıyordu. Bunu gerçekleştirmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Amacımız milli ve manevi değerlerini özümsemiş, dünyadaki gelişmeleri takip eden nesiller yetişmesine katkı sağlamak. Bunları gerçekleştirmek için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



31.01.2017 14:16:54 TSI

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