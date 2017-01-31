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Aralık ayında Eskişehir'de ihracat azaldı, ithalat arttı.



ESKİŞEHİR (İHA) - Geçtiğimiz Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Eskişehir'de ihracat azaldı, ithalat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,3 azalarak 78 milyon 271 bin dolar, ithalat ise yüzde 0,2 artarak 2016 Aralık ayında 63 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleşti.



Ülkemizde, İhracat yüzde 9, ithalat yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 14:17:11 TSI

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