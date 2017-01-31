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Efeler Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin sinema heyecanı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Ata ve Kızılcaköy Mahallerindeki Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim gören 50 öğrenci yarıyıl tatilinde sinema heyecanı yaşadı.

Efeler Belediyesi'nin mahallelerde açtığı kültür ve sanat evleri, 7'den 70'e herkese hitap eden kursları ve artan öğrenci sayıları ile hizmet vermeye devam ediyor. Kursların yanı sıra çeşitli sosyal faaliyetlere gönüllerince eğlenen minik öğrenciler bu kez sinemaya gitti. Kızılcaköy ve Ata Mahallelerinde bulunan kültür sanat evlerindeki 50 öğrenci Forum Aydın AVM içerisindeki Cinemaximum'da gösterimde olan 'Moana' isimli çizgi-filme gitti. Öğrencilerden bazıları ilk defa sinemaya gitmenin heyecanını yaşarken tüm öğrenciler eğlenceli saatler geçirdiler.



Sinema sonrasında Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret eden minikler, Özakcan'a teşekkür ettiler. Öğrenciler ile kültür ve sanat evlerinde yaptıkları çalışmalar hakkında uzun süre sohbet eden Başkan Özakcan, ziyaret sonrasında ünlü yazar Muzaffer İzgü'nün kitaplarından çocuklara armağan ederek uğurladı.

(MU-MB-Y)



31.01.2017 14:20:09 TSI

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