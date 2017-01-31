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Temel fotoğraf eğitimleri sürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu tarafından geçen Kasım ayında başlatılan 'Temel Fotoğraf Eğitimleri' sürüyor.

Eğitimin ilk etabında kursiyerlere fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekimine dair teknik bilgiler verilirken, ikinci etapta ise uygulamalı eğitim yapılacak. Eğitimlere yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Fotoğraf Çalışma Grubu Başkanı Ümit Özcan, ilk grubun eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ara vermeden 2. grup eğitimlerine başladıklarını söyledi. Hayatımızı fotoğraf ile anlamlandırdığımızın altını çizen Özcan, "Eğitimlerimize olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Elimizden geldiğince bilgi ve birikimlerimizi paylaşarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Teknik eğitimlerimizin yanı sıra gruplarla dış çekime çıkarak uygulamalı çekimler yapıyoruz. Temel Fotoğraf Eğitimlerimiz devam edecek" sözleriyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 14:20:32 TSI

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