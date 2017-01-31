YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş: "Karataş için çaba sarfediyoruz"

Vali Demirtaş: "Karataş için çaba sarfediyoruz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş ilçesinin turizm yatırımlarıyla buluşması için çaba sarfettiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak üzere gittiği Karataş'ta, Kaymakamı Durmuş Gencer'i makamında ziyaret etti.

Karataş Kaymakamı Durmuş Gencer, ilçenin genel durumu hakkında Vali Mahmut Demirtaş'a ayrıntılı bilgiler verirken, Vali Demirtaş, Adana'nın Akdeniz'den dünyaya açılan penceresi olan Karataş ilçesinin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Karataş ilçesinin turizm yatırımlarıyla buluşması için çaba sarfettiklerini kaydeden Vali Demirtaş, kaymakamlığı ziyaretinde ilçedeki kamu hizmetlerine ilişkin bilgiler alırken, görevine yeni atanan Kaymakam Durmuş Gencer'e 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

(ADN-Y)



31.01.2017 14:20:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER