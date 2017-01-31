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"Değirmendeki Hazine" Bergama'da



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Haber : Sertan Ergit

Kamera : Sertan Ergit

İZMİR (İHA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) "Değirmendeki Hazine" adlı çocuk oyununu sahneledi.



İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından "Değirmendeki Hazine" adlı çocuk oyununu BerKM'de sahnelendi. Melih Öztürk'ün ve Ali Hoca'nın yazdığı, sanat yönetmenliğini Haldun Özörten'in yaptığı çocuk oyununun yönetmenliğini Can El üstlendi. Oyunun dekorları Tayfun Çebi, kostümleri Sevtaç Demirer, koreografisi Şebnem Şenel, video tasarımı Ahmet Şeren, ışık tasarımı ise Oktay Kanca tarafından hazırlandı. Özlem Ateş Aksungur, Melisa Kılıç, Elif İpek, Melisa Yenal, Bekir Baytekin, Barış Yener, Başak Narin, İpek Ceren Özcan, Egehan Öğe, Asım Seyhan, Fırat Halavut ve Mertol Türkbay'ın rol aldığı müzikal oyun piyona eşliğinde sergilendi.



Yönetmen Can El "Oyunumuzu Bergamalı seyirciler ile buluşturduğumuz için çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir salonda sergiledik oyunumuzu. Buraya değişik temsiller ile de gelmeyi ümit ediyoruz. Oyunu kısaca şöyle özetleyeyim; Haylaz, oyunun kahramanı. Çoban ile birlikte bir harita bulup hazinenin peşine düşüyorlar. Asıl hazinenin içimizdeki iyilik barış, kardeşlik ve sevgi olduğunu çocuklara anlatmak istedim. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan değerler bunlar. Eğer bu hazineyi izleyicilerimize anlatabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.



Oyunu beğeni ile izlediğini belirten 9 yaşındaki Efe Çakı, "Oyun süperdi, çok beğendim. Tüylerim diken diken oldu" derken, 9 yaşındaki Yağmur Çetlemik ise "Oyun çok güzeldi, beğenerek izledim. Yapanları tebrik ediyorum" dedi.

(SE-CA)



31.01.2017 14:22:21 TSI

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