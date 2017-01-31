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AK Parti Odunpazarı İlçe Yerel Yönetimler Birim Toplantısı

- Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Lortoğlu;

- "Odunpazarının mahallelerindeki sorunlar hakkında istişare edip değerlendirmelerde bulunduk"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Lortoğlu, İlçe Yerel Yönetimler Birim Toplantısı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Lortoğlu, Yerel Yönetimlerden sorumlu başkanlarımızla bir araya gelerek, 'Hamamyolu Projesi, Küçük Sanayi, Güvercinköy başta olmak üzere Odunpazarı'nın mahallelerindeki sorunlar hakkında istişare edip değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. AK Parti Odunpazarı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Lortoğlu, "Odunpazarı Belediyesi'nin iyi yönetilmediği, kaynaklarının har vurulup harman savrulduğu, son günlerde bölgemizde ağaç katliamlarının yaşandığı ve kronikleşmiş daha birçok sorunun varlığı artık hepimizin malumudur. Hamamyolu'nda yaşanan ağaç katliamına dur diyebilmek adına 13 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamasının muhataplarını zora soktuğu ve tedirgin ettiği görülmektedir. Yapılan katliamı eleştirmeyip de ne yapacaktık? Tebrik mi edecektik yoksa teşekkür mü etmeliydik. Ağaç kesenler dünyanın her yerinde eleştirilmişlerdir. Biz de olması gerekeni yaptık ve eleştirdik. Tabi bu devran sonsuza dek böyle sürmeyecek. Bir gün bir hesap günü gelecek, demokrasinin gereği sandık halkımızın önüne koyulacak. Mevcut idare işte o gün yaptığı her şeyden değerlendirilmeye tabi tutulacak. İşin asıl sahibi halkımızın en güzel değerlendirmeyi yapacağından kuşkumuz yoktur. Edepli ve köklü bir siyasi geleneğin temsilcileri olan bizler, sorumluluklarımızın ve omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Bunun için de neler yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Kurucu Genel Başkanımızın söylediği, 'Siyasetin tek limanı vardır, o da ahlaktır' sözünden hareketle ilkeli ve seviyeli bir siyaset biçimi ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki sorunları çözebilmek ve milletimize hak ettiği hizmetleri götürebilmek için, yapılacak ilk seçimlerde halkımızı AK Belediyecilik ile yeniden buluşturmak yegane hedefimizdir. Ülkemizin önünü açacak, vesayetlerden tamamen kurtaracak, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinin arasına hızla girebilmesine büyük katkı sunacak olan referandum sürecinde, yerel yönetimler olarak en kısa zamanda sahaya inip, üzerimize düşenleri de yapacağız. Bu kapsamda da yeni ve güçlü bir Türkiye için tüm halkımızı 'Evet' demeye davet ediyoruz" diyerek vatandaşlara referandumda 'Evet' oyu vermeleri gerektiği çağrısında bulundu.

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 14:24:56 TSI

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