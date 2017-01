YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tütüncü: 'Dokuma, meclisin şeref madalyası'

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nın yerleşkesinin ön kısmında 1,5 yıla yakın zamanda yaptıkları çalışmaları belediye meclis üyelerine yerinde anlattı. Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası'nın, Antalya'ya kazandırılmasını, Kepez Belediyesi Meclis üyelerinin şeref madalyası bir işi olarak değerlendirdi.

Dokuma ziyaretinde Ak Parti, MHP ve CHP meclis üyeleri yer aldı. Tütüncü, ziyarette meclis üyelerine eski kreş, idare ve fabrika binasında ve yerleşkede yapacakları 5 müze ile bilim merkezi projeleri hakkında bilgi verdi.

"Dokuma'ya kimse dokunamayacak"

Dokuma yerleşkesinin koruma imar planının, ilçe ve büyükşehir meclislerinde kabul edildiğini belirten Tütüncü, "Artık Dokuma'ya hiç kimse dokunamayacak. Tarihi eser kimliği kazanan Dokuma'nın binalarını da kimse yıkamayacak." dedi.

"Meclis üyelerinin şeref madalyası"

Eski fabrika binasında, yapımından daha zahmetli ve ihale bedeli yaklaşık 5 milyon TL olan güçlendirme çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Tütüncü, Dokuma'nın, Antalya kazandırılmasını, Kepez Belediyesi meclis üyelerinin şeref madalyası bir işi olarak niteledi. Başkan Hakan Tütüncü, "Bir insan bir başına bir şey yapamaz. Ama başkan iyi niyetli olursa, arkadaşları, meclis üyeleri bu sürece destek verirse o iş başarılır. Dokuma'nın halka açılmasında tüm meclis üyeleri bir olduk ve başardık. Katkılarından ve emeklerinden dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma'da yapımı süren 5 müze ile bilim merkezi çalışmalarının bir kısmının bu yıl, diğerlerinin ise 2018 yılı ortalarında tamamlanacağını belirtti.

MHP'li Çelik, "Dokuma için çok mutluyum"

Ziyarette yer alan MHP Kepez Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Adem Çelik, Başkan Tütüncü'den önceki dönemde Dokuma'nın bir gecede ihalesiz şekilde bir firmaya verildiğini dile getirdi. Çelik, "Dokuma'nın bir firmaya verilmemesi için çok mücadele ettik. Dokuma'nın önünde çadır kurduk, davalar açtık. O günden bugüne geldiğimizde Dokuma'nın Antalya'ya kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Dokuma'nın Antalya'ya kazandırılmasında Hakan Başkanın, bizim, tüm partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının emeği var. Fabrikanın güçlendirilmesi çok güzel olmuş. Mimarlar güzel bir iş çıkarmış. Özellikle bilim merkezini yapılacak olması çok hoşuma gitti. Bilim merkezi, Antalya için 10 numara bir iş. Şu an burası Antalya'ya kazandırılmış olmasaydı kim bilir kimlerin elinde olacaktı. Şu an burası Antalyalıların, Kepezlilerin" dedi.

CHP'li Zeybek, "Olumlu her işin arkasındayız"

CHP Kepez Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Kadir Zeybek ise, Dokuma'nın, kentlinin ortak aklıyla ortaya çıkan devasa bir eser olduğunu söyledi. Zeybek, "Önemli bir çaba harcandı ve Başkan Hakan Tütüncü'nün önemli katkısıyla burası kentte kazandırıldı. Geçmişte kentlinin buraya sahip çıkması, özel bir firmaya verilmesi noktasında ki itirazlar önemliydi. Gelinen noktada Dokuma, insana dokunan, oyun ve oyuncak müzesiyle çocuklara dokunan, bilim merkezi ile ileri süreçlerde kentlinin gelip kendisini ifade edebileceği, geçmişi yaşayabileceği, gelecekle ilgili tasarımlarda ön açıcı bir yer olmuş. Sonuna kadar arkasında durduk. Bu kent bizim, Kepez bizim. Kepez'de yaşayan insanların mutlu yaşaması, ürettiğimiz değerleri korumamız, ortak faydalanmamız çok önemli. Antalyalıların güzel vakit geçirmesi, bu mekanın kente hizmet verme noktasında yapılan çalışmalar önemli, destekliyoruz. Olumlu her çalışmanın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

