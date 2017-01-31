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Zam her memura yapılmalı

- Türk Büro Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Güney:

- "Adliye çalışanlarının yok kabul edilerek sadece hakim ve savcı maaşlarına zam yapılması doğru değil"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Büro Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Güney, adliye çalışanlarının yok kabul edilerek sadece hakim ve savcı maaşlarına zam yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Türk Büro Sen olarak hakim ve savcılara yapılan ücret artışının tüm kamu çalışanlarına yansıtılmasının zaruri olduğunu düşündüklerini belirten Güney, hakim ve savcılara verilecek bu zamdan diğer adalet çalışanlarının da faydalanmak istediğine dair adliye çalışanları tarafından imzalanan talep dilekçeleri Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a gönderilmek üzere topladıklarını söyledi. 14 yıllık AKP iktidarı sürecinde farklı dönemlerde 3 defa hakim ve savcıların ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltici kanuni düzenlemeler yapıldığını ifade eden Güney, "Düzenlemeye göre hakim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak. Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar 2 Bin 700 TL maaş artışı alacak. Hakim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak'tan geçerli yüzde 3'lük genel maaş zammı ve 15 Ocak'tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 Bin 800 TL'ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL'ye çıkacak. Meslekte 21 yılını doldurmuş birinci sınıf hakim ve savcılar için bu, yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Adalet hizmeti verenler sadece hakim ve savcılar değildir. Yazı işleri müdüründen, mübaşirine, zabıt katibinden teknik elemanına kadar 60 bini aşkın adalet çalışanı mesai mefhumu tanımadan hizmet sunmaktadır. Adalet hizmeti sunanlar arasında farlı bir uygulama, adalet hizmetlerinin verimini düşürdüğü gibi çalışma barışını da sekteye uğratır" dedi.

(MY-MET-Y)



31.01.2017 14:27:20 TSI

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