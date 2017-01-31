YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş: "Muhtarlarımızla daha sık bir araya geleceğiz"

Vali Demirtaş: "Muhtarlarımızla daha sık bir araya geleceğiz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, periyodik olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantılarını, Adana'nın merkez ilçeleri ile İmamoğlu ve Pozantı'nın ardından Karataş ilçesinde sürdürdü.

Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Karataş Kaymakamı Durmuş Gencer, Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Vali Demirtaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi ve muhtarlık görevinin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Vali Demirtaş, "Saygıdeğer muhtarlarım, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Muhtarlar demokrasimizin vazgeçilmez ögelerinden bir tanesi. Muhtarlarımız devletimiz ile vatandaş arasında köprü vazifesi görerek, insanlarımızın sorunlarının çözümlenmesine önemli katkılar sunuyorlar. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bundan sonra siz değerli muhtarlarımızla sıklıkla bir araya gelerek, ilimizi ve ilçelerimizi nasıl daha çok kalkındırabiliriz. Vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarını nasıl çözebiliriz? Sorularına yanıt arayacağız. Tespit edilen ve dile getirilen sorunları çözme gayreti içinde olacağız. Bu nedenle İmamoğlu ve Pozantı ilçelerimizin ardından bugün de Karataş'tayız. Karataş çok güzel bir ilçemiz. Bu ilçemizin kıymetini bilmemiz lazım. Bugün sizleri dinleyeceğiz. Dile getirdiğiniz sıkıntıların çözümü için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

(ADN-Y)



31.01.2017 14:27:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER