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Eskişehir Şairler Derneği'nden "onursal başkanlık" ödülleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurul Kongresinde alınan kararla Eskişehirli şairler İbrahim Sağır ile Muharrem Kubat'a yaptıkları hizmet dolayısıyla "Onursal Başkanlık" ödülü verildi.

Bir restoranda yapılan etkinlikte konuşan Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel "Derneğimizin kuruluşundan bu yana 25 yıl boyunca aralıksız başkanlık görevini yürüten İbrahim Sağır'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Derneğimizin Türkiye çapında tanıması için gayret gösteren Muharrem Kubat üstadımıza da saygılar sunuyoruz. Her iki şairimiz de, Eskişehir'deki Türk şiirine, sanata ve kültüre büyük katkı sağladılar. Kendilerine sağlık esenlik diliyoruz. Onursal başkanlık görevlerini kabul ettiklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı da emeklerinden dolayı iki isme teşekkür etti. Konuşmaların ardından İbrahim Sağır ve Muharrem Kubat'a belgeleri verilirken iki isim de verilen bu plaketlerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

(KA-MET-Y)



31.01.2017 14:28:39 TSI

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