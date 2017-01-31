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Yunusemre'den işitme engelli sporculara destek



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, kentin başarılı takımlarından Manisa Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneği Bayan Voleybol Takımı'nı konuk etti.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İşitme Engelliler Türkiye Kadınlar Futsal Şampiyonası'na katılmak üzere Eskişehir'e giden Manisa Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneği Bayan Voleybol Takımı'nı, belediye hizmet binası bahçesinden uğurladı. Spor ve sporcuları önemsediklerini anlatan Başkan Yardımcısı Uygur, İşitme Engelliler Türkiye Kadınlar Futsal Şampiyonası'na katılmak üzere Eskişehir'e gitmeye hazırlanan sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Uygur, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatlarıyla Manisa Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneği Bayan Voleybol Takımı'na, Eskişehir'de düzenlenecek olan şampiyonaya katılmaları noktasında her türlü desteği sağladık. Sporcularımıza şampiyonada başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Talep ettikleri isteklerin karşılanmasından dolayı teşekkürlerini ileten bayan sporcular Şule Uygur'a çiçek takdim etti. Sporcularla yakından ilgilenen Uygur, "Onların samimiyetleri bizleri daha da mutlu ediyor. Onlara hizmet etmek bizim için ayrıcalık" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Türkiye Kadınlar Futsal Şampiyonası 31 Ocak - 05 Şubat 2017 tarihleri arasında 14 takımın katılımıyla Eskişehir'de Çamlıca Spor Salonu'nda yapılacak.

(ÖND-Y)



31.01.2017 14:30:16 TSI

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