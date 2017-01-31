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Manisa'nın milli sporcularından bir başarı daha



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MANİSA (İHA) - Ordu'da yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar adeta damga vurdu. Yenilmezlik ünvanını 2017 yılında da sürdüren yeşil-beyazlı judocu, şampiyonada Türkiye şampiyonluğunu kazanarak Manisalıların gurur kaynağı oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları damga vurdu. 26-28 Ocak tarihleri arasında Ordu ilinde yapılan müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar, çok sayıda sporcuyu yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. 2017 yılında da 81 kg'da yenilmezlik ünvanını sürdüren Mert Şişmanlar, kazandığı dereceyle Manisalıları gururlandırdı. Şampiyonada bunun yanı sıra yeşil-beyazlı sporcular Niyazi Gökçen, Bahar Gülmak ve Behram Alkan da önemli dereceler etti. Niyazi Gökçen 60 kg'da, Bahar Gülmak da 63 kg'da Türkiye 5'incisi olurken, Behram Alkan da Türkiye 7'ncisi olmayı başardı. Yeşil-beyazlı judocular kazandıkları derecelerle Mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.



"Başarılarıyla gururlanıyoruz"

Yeşil-beyazlı judocuların başarılarıyla gururlandıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına sporcularımızı kutluyorum." dedi.

(SC-Y)



31.01.2017 14:30:20 TSI

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