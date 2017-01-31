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Başkan Tarhan'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek

31 Ocak 2017 Salı, 14:26
Başkan Tarhan'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek
Başkan Tarhan'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TÜRKÖK projesi kapsamında Gönüllü Palyaçolar Mersin Tebessüm Gönüllüleri tarafından Forum Mersin'de bulunan Kızılay bürosu önünde gerçekleştirilen kök hücre kampanyasına katılarak destek verdi.
Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından ortak yürütülen Kök Hücre Bağışı Kampanyası'na dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe, eşi Sembol Tarhan ile birlikte katılan Başkan Tarhan, yoldan geçenlere kan vermenin ve kök hücrenin özellikle lösemi hastaları için önemini anlattılar. Yaklaşık 200 numunenin hedeflendiği kampanya büyük ilgi gördü. Katılımın yüksek olduğu kampanyada, vatandaşlar kök hücre bağışı yapmak için sıraya girdi.
Burada bir açıklama yapan Başkan Tarhan, en büyük mutluluğun insanın sağlıklı olmasından geçtiğini belirterek, "Gönüllü Palyaçolar Grubu tarafından bu tür bir etkinlik yapılacağına dair davet aldığımda seve seve kabul ettim. Çünkü hastalıklarla mücadelede en önemli şey toplumsal bilinci sağlamaktır. Biz bunun için buradayız. Özellikle gençlerimizin bu konuya verdiği destek bizi son derece mutlu etti. Adeta izdiham yaşandı. Ne kadar çok insanımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlayabilirsek toplum olarak o kadar güzel, mutlu ve umutlu bir geleceğe doğru gideriz" dedi.
Günümüzde lösemi ile mücadelede çok büyük bir mesafe kat edildiğine de vurgu yapan Tarhan, "Kök hücre nakli lösemi ile mücadelenin en etkin yollarından birisi. O nakillerin yapılabilmesi için de bağışlara ihtiyaç var. Belki bizim böyle bir hastalığımız yok ama şu anda bu hastalıkla mücadele eden insanlara yardım etmek zorundayız. Her an herkesin maruz kalabileceği bu sıkıntıyı en aza indirebilmek için kök hücre nakli ile hayata tutunacak hastalarımıza umut ışığı olmak için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.
(KYM-Y)

31.01.2017 14:31:18 TSI
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