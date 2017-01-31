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Samulaş: "Raylı sistem hattında hizmet sürüyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun'da Samulaş A.Ş., raylı sistem hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza ile ilgili detaylı açıklamada bulundu. Samulaş, "Raylı sistem hattında hizmet sürüyor" dedi.

Dün sabah itibariyle devam eden son yılların en ağır kışının yaşanmasına yol açan kar, Samsun kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulmasına neden oldu. Olumsuz hava şartları karayolu trafiğinde aksamalara yol açarken, 'hafif raylı sistem' hattının Üniversite-Tekkeköy arasında güvenli ve kesintisiz olarak hizmet verdiği açıklandı.



Saat 08.40'da meydana gelen arıza

Konuyla ilgili olarak, raylı sistem hattı işletmecisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. tarafından kamuoyuna bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Raylı sistem hattı bu sabah saat 08.40'ta Türkiş İstasyon bölgesindeki tramvayda meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle sekteye uğradı. Samulaş A.Ş. teknik ekibinin adeta seferber olduğu aksaklıkta hat önce tek taraflı işletime açılarak tramvayların Üniversite-Tekkeköy arasında hizmet vermesi sağlandı" denildi.

Raylı sistemi kullanan vatandaşların mağdur olmaması için bir dizi önlem aldıklarını duyuran Samulaş yetkilileri, "Bunun için yapılan tek hat işletimi sürerken Samulaş A.Ş. teknik ekibinin 2 saati bulan çalışması ile meydana gelen aksaklık giderilerek saat 11.00'de tramvay, yeniden Üniversite-Tekkeköy arasında hizmet vermeye başladı" açıklamasında bulundu. Ayrıca işletmenin sona erdiği 23.45'ten sonra hatta buzlanma ve donmanın önüne geçebilmek için işletmenin başlangıcı olan 06.15'e kadar yolcusuz tramvayların çalıştırılarak önlem alındığı belirtildi.



Ring seferlerindeki aksama

Hizmet veren ring ve ekspres hatlarında yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle aksamalar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca 'ringlerdeki son durum' detaylı şekilde verildi. Samulaş A.Ş. Operasyon Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 31 Ocak 2017 Salı saat 13.00 itibariyle ringlerdeki son durum ise şöyle: "R4 Baruthane ve Kalkanca ringi ortak sefer yapmaktadır. R5 Alaçam Caddesi Hizmet verememektedir. R6-Balaç-Beypınar, Çevre yolundan geri dönüş yapmaktadır. R7- Kamalı Toplu konutlarında ring hizmeti mevcut, Kamalı Mahallesine hizmet verememektedir. R8-Alanlı Ring aracı hizmet vermemektedir. R9-Demirkent Ring aracı hizmet vermemektedir. R10 Pelitköy Ring aracı hizmet vermemektedir. R11-Görevli Acile kadar hizmet vermektedir. R12 -Taflan Ringi sorunsuz hizmet vermektedir. R13 -Korupark Ringi AFAD' dan dönüş yapmaktadır. R21-Tekkeköy Ringi sorunsuz hizmet vermektedir. R25 - Hasköy Ring aracı hizmet vermemektedir. E1 Ekspres hattı sorunsuz hizmet vermektedir."

(SAM-SLH-Y)



31.01.2017 14:34:13 TSI

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