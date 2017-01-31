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Amed Sportif Faaliyetler'de galibiyet sevinci



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de çifte sevinç yaşanıyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip hem Nazilli Belediyespor'u mağlup etmenin hem liderliğe yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, 1-0 yenik düştükleri maçta Nazilli Belediyespor'u mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Taşkın, bu galibiyetle ligin ikinci yarısında yaptıkları tüm maçları kazandıklarını ve liderlik koltuğuna oturduklarını ifade etti. Taşkın, yenik duruma düştükleri maçı çevirerek, hem galip geldiklerini hem iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirtti. Taşkın, "10 dakikada çevirdiğimiz Nazilli Belediyespor maçında çok önemli bir 3 puan aldık. İkinci yarının ilk 3 haftasında 7 puan alarak liderliği geri aldık. Nazilli Belediyespor maçının ilk yarısında kötü, ikinci yarıda ise iyi oynadık. İkinci yarıda her şeyimizi ortaya koyarak galip geldik. Bundan dolayı sevinçliyiz. Oyuncularımı verdikleri inanılmaz mücadeleden ötürü kutluyorum. Bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Belki de sezonun kader maçlarından biri. Bu kent bu halk şampiyonluğu hak ediyor. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

(MÇ-MP-Y)



31.01.2017 14:35:50 TSI

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