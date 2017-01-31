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Adıyaman Belediyesi maddi durumu olmayan iki kardeşi sünnet ettirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), maddi durumu iyi olmayan iki kardeşin masraflarını karşıladı.

İşsiz olan Baba Davut Gezer'in başvurusu üzerine gerçekleştirilen destekle ilgili bilgi veren TOGEM Koordinatörü Yasemin Delibaş, "Maddi durumu iyi olmayan ve merkezimizde kaydı bulunan Gezer ailesinin iki çocuğunu belediyemizin destekleriyle sünnet ettirdik. İşsiz olan baba ve annenin başvurusu üzerine yaptığımız görüşmeler neticesinde özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla erkekliğe ilk adımı atan Muhammet ve Kerem'in bu önemli gününde yanlarında olmak bizleri çok mutlu etti. Sünnet merasimi için çocuklarımızı baştan aşağı giydirdik ve bir sünnet töreninde olması gereken tüm ihtiyaçları karşıladık. Çocuklarımıza Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'nun da destekleriyle birer hediye verdik. Ailenin bu önemli gününde sevincine ortak olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

TOGEM Koordinatörü Delibaş, işsiz olana babaya TOGEM bünyesindeki kurslarda eğitim vermeye başlayacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Bu şekilde işsiz baba hem bir meslek sahibi olacak, hem de ailesinin ihtiyaçları için para kazanmaya başlayacak" dedi.

(CK-SD-Y)



31.01.2017 14:42:25 TSI

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