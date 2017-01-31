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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ Müftüsü İpek, basın mensuplarıyla bir araya geldi

31 Ocak 2017 Salı, 14:38
Tekirdağ Müftüsü İpek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Tekirdağ Müftüsü İpek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
- Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek:
-"Gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak hizmetlerimize devam edeceğiz"

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İl Müftüleri Kararnamesi ile Amasya İl Müftülüğü'nden, Tekirdağ İl Müftülüğü'ne atanarak bir süre önce görevine başlayan İsmail İpek, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Müftü İpek toplantıda, "Gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.
Tekirdağ Polis Evi'nde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Müftüsü İpek'in yanısıra, Müftü Yardımcıları, görevliler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Müftü İsmail İpek, arzusunun, herkese içten gelerek, samimi duygularla, gönlünü açmak olduğunu belirterek, "Esnafımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi, kurumları, kuruluşları, STK'ları, hatta fırsat buldukça, organize sanayi bölgelerini, iş adamlarını, hastanelerimizi, üniversitemizin yurtlarını, hapishanemizi, dolayısıyla sadece cami içinde değil, sokakta, insanlarımızın olduğu her yerde, tarlada, bağda, bahçede hatta kahvehanelerde bile mümkün olduğu kadar insanlarımızla sohbet etmeye, onları dinlemeye, onların varsa sualleri dini yönden cevap verme, onları aydınlatmaya, ihtiyacı olanlara dini eserlerimiz başta olmak üzere ulaştırmaya, okuyanlarımızın sayısını arttırma gibi bir faaliyete başlayıp devam ettireceğiz inşallah. Tamamen iyi niyetle, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak, sevgiyle, saygıyla, hizmetlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Tekirdağ'da inşaatı devam eden ve yapılması planlanan Kur'an kursları, müftülük binası, ihtiyacı olan yerlere yapılması gereken camiler hakkında bilgiler veren ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müftü İsmail İpek, kahvaltıya katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere teşekkür etti.
(YG-MEF-Y)

31.01.2017 14:42:34 TSI
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