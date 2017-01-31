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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Yapılandırılan borçlarda 2'nci taksit ödeme süresi 4 ay uzatıldı

31 Ocak 2017 Salı, 14:38
Yapılandırılan borçlarda 2'nci taksit ödeme süresi 4 ay uzatıldı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların 2'nci taksiti ödeme sürelerinin 4 ay uzatıldığını bildirdi.
Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "6736 sayılı yasa kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin taksit son ödeme süreleri 4 ay uzatılmış olup, 2'nci taksit ödemelerini en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapabilirler. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.
(KU-MK-Y)

31.01.2017 14:42:52 TSI
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