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Irlamaz aydınlanıyor

31 Ocak 2017 Salı, 14:38
Irlamaz aydınlanıyor
Irlamaz aydınlanıyor

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Turgutlu halkının Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda özlemini duyduğu değişim ve yenilik çalışmaları kapsamında en önemli sorunlardan biri çözüme kavuşarak, bölgenin etrafı aydınlatma direkleriyle donatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce uygulanan ve Turgutlu Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen proje çalışması kapsamında kaldırımların yenilendiği, engelli yürüyüş bandı ve bisiklet yollarıyla çevrelenen mevcut alan, aydınlatma direkleriyle çok daha estetik ve aydınlık hale geldi. Hedeflerinin özellikle yaz aylarında Turgutlu halkının vakit geçirdiği vazgeçilmez doğal yaşam alanlarından biri olan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nı Turgutlu'ya yakışır hale getirmek olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Doğal yapıyı koruyarak vatandaşlarımızın yürüyüş, koşu gibi aktivitelerini yapmalarını olanak sağlayacak çalışmalar hızla ilerliyor. Bugüne dek halkımızın karanlık olmasından muzdarip olduğu alana söz verdiğimiz gibi aydınlatma direkleri monte ediliyor. Etap etap giderek alanın tüm ihtiyaçları karşılanacak ve üzerine katılarak ortaya muhteşem bir alan çıkacak. Proje tamamlandığında ilk günden bu yana dediğimiz gibi Irlamaz'ı Turgutlu'nun adeta bir Atatürk Kent Parkı haline getireceğiz. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımz Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.
(İU-ÖND-Y)

31.01.2017 14:43:05 TSI
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