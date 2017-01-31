Kar Zigana'yı aşamadı
(Fotoğraflı)
Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Özellikle Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz sahilindeki illeri vuran yoğun kar yağışı, bu illerin hemen bitişiğindeki Gümüşhane'yi etkilemedi.
Kar yağışının hafif şekilde gerçekleştiği ve gece 03.00'te başladığı Gümüşhane'de kar kalınlığı kent merkezinde 6 santimetre olarak ölçüldü.
Trabzon'da yaşanan yoğun kar yağışına karşın iki il arasındaki zirve noktası olan Zigana dağı tünelinin Gümüşhane tarafında az miktarda yağış ve kar kalınlığı, Trabzon tarafında ise yoğun kar yağışı ve yüksek kar miktarı bulunuyor.
Kar yağışının bugün gece yarısından sonra Gümüşhane'de etkili olması beklenirken, Perşembe gününden itibaren ise yağışın etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
(RE-EK-Y)
31.01.2017 14:50:06 TSI
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