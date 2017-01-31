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Karaduman, "Kapı kapı dolaşarak sistemin kazanımlarını anlatacağız"



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Merkez ilçe Başkanı Metin Karaduman, "Millet seçecek, millet denetleyecek" dedi.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, TBMM'de yapılan görüşmeler sonrasında Anayasa değişikliği ile görüşülen 18 maddenin kabul edilmesinden sonra referandum sürecinin başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımlarını aktaracaklarını ifade eden Başkan Karaduman, "Malumunuz ülkemizin son dönemde üzerinde en çok tartıştığı konuların başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelmektedir. Ülkemizde istikrar istiyorsak öncelikle tarihi süreç ve siyasi tarihimizde ortaya çıkan istikrarsızlıklardan dersler çıkarmak zorundayız. TBMM'de yapılan görüşmeler sonrasında Anayasa değişikliği ile ilgili görüşülen 18 Madde milletvekillerimizin çoğunluğunun 'Evet' demesiyle TBMM'de kabul edilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile referandum süreci başlayacak ve hem medyamız yoluyla hem de kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazanımlarını anlatacağız. İnanıyorum ki siyasi yelpazemizin sağından solundan tüm vatandaşlarımız bu değişikliğin önemini içeren düzenlemeleri okuduktan sonra 'Evet' demek için bir engel kalmayacaktır" dedi.



"Millet seçecek, millet denetleyecek"

Seçilme yaşının 18'e indiğini hatırlatan Başkan Metin Karaduman, şöyle devam etti:

"Sistem; hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacak. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde; Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yasama (Meclis) ve Yürütme (Hükümet) güçlenecek. Devletin gerçek sahibi millet olacak. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet icraat yapacak, meclis kanun yapacak ve hükümeti denetleyecek. Meclis ve hükümet gerçek anlamda ayrılmış olacak. Meclis ve hükümeti, her ikisini de millet seçecek ve denetleyecek. Bu sistemle birlikte Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e inecek. Seçme ehliyetine sahip olan seçilme ehliyetine de sahip olacak. Gençlerin bakış açısı daha fazla siyasete yansıyacak. Siyasete hareket gelecek. Gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak."

(OA-OA-Y)



31.01.2017 14:50:22 TSI

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