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AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'ndan kan bağışı kampanyası

- İlçe Başkanı İhsan Gültekin:

- "Kan bağışı başka hayatların kaderini değiştirir"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen kan bağışı kampanyasına İlçe Başkanı İhsan Gültekin ve teşkilat üyeleri kan vererek destek oldu.

AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı Çadırı'nda kan bağışında bulunan Gültekin, hem sağlık açısından hem de başka insanların hayatını kurtarmak adına insanları kan vermeye davet etti. Sağlıklı olan her kişinin yılda en az iki defa kan vermesi gerektiğinin altını çizen Gültekin, parti teşkilatları olarak ülkenin yoğun gündemine rağmen sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alacaklarını söyledi. Kan vermenin önemine vurgu yapan Başkan Gültekin; "Kan bağışı hem sağlık açısından hem de başka hayatlar üzerinde olumlu etki yaratmak adına çok önemlidir. Vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda duyarlı olmaları gerekiyor. Bağışı sağlanan kan başka hayatların kaderini değiştirebilir" dedi.

(HSK-Y)



31.01.2017 14:55:50 TSI

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