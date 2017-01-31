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Niğde'de FETÖ/PDY davaları devam ediyor



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 9 öğretmen ile 1 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan öğretmenlerden Osman E., Mithat S., Emin E., Selim E., Orhan Ö., Özer Fatih T., Mehmet G., Sayim K. ve üniversite öğrencisi Mustafa E. ile tutuksuz sanık Necmi G. ve avukatları hazır bulundu.

Aktif Eğitimciler Sendikası üyeliği, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıp kullanmadıkları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

(YE-Y



31.01.2017 14:57:56 TSI

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