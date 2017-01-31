Niğde'nin nüfusu 351 bin 468 olarak açıklandı
NİĞDE (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"nı açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Niğde'nin Aralık 2016 itibarıyla nüfusu il genelinde 351 bin 468 olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan nüfusa göre Niğde'nin 175 bin 571'ini erkekler, 175 bin 897'sini ise kadınlar oluşturdu. Niğde'nin Aralık 2015 yılında ise nüfusu 351 bin 468 olarak açıklanmıştı.
Niğde il merkezinin nüfusu ise 211 bin 092'den 5 bin 603 artış göstererek 216 bin 695'e çıktığı öğrenildi.
(YE-Y
31.01.2017 14:58:10 TSI
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