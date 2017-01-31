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Niğde'de ebe ve hemşirelere eğitim veriliyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Halk Sağlığı madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele kapsamında ebe ve hemşirelere eğitim verdi. Halk Sağlığı müdürlüğü sırasıyla Asile hekimleri, rehber öğretmenlere verdiği seminerin sonuncusu olarak ebe ve hemşirelere seminer veriyor. Seminerdeki amaç Aile hekimleri, rehber öğretmenler, ebe ve hemşireler madde bağımlısı kullanan gençleri tespit edip mücadeleye katkılarını sağlamak olduğu bildirildi.

Seminerlerle ilgili açıkalamda bulunan Niğde halk Sağlığı Müdür vekili Dr. Ertan Değirmencioğlu, toplum-birey üçgenini erken değerlendirmek olduğunu söyledi. Değirmencioğlu, "Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 'Ellerimden Tut' adlı uyuşturucu bağımlılığını önleme projemizi hazırladık. Amacımız toplum-aile-birey üçgenini erken dönemde bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Bu doğrultuda kendimize hedef grup olarak aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri aldık ve bu gruplara yönelik eğitimler vermekteyiz. Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ile birlikte gerek hekimlerimiz gerekse aile sağlığı elemanlarımız kendi bölgelerinde bulunan vatandaşları birebir tanıma imkanı kazanmış, riskli aileleri daha erken dönemde tespit etme olanağı elde etmiştir. Okullarda ise rehber öğretmenlerimiz kendilerine bağlı sınıflardaki öğrencileri tanıma imkanına sahip olmuştur. Bu meslek gruplarının özveri çalışması ile bazı risklerin azaltılabileceğini amaçlamaktayız. Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı mücadelesinde amacımız erken dönemde çocuklarımızı bilgilendirerek hiçbir madde kullanımına başlanmamasını sağlamak, sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek, madde kullanmadığı için gencin kendinden gurur duymasını sağlayarak madde kullanmayana destek olmak, sorumlu bireyler olmalarını sağlamaktır" dedi.

(YE-Y



31.01.2017 14:58:49 TSI

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