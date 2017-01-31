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MÜSİAD yönetimi Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti

- Vali Dağlı "MÜSİAD bizim için ülkemiz için önemli"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı İsa Şengüloğlu ve yönetimi Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MÜSİAD Düzce şubesi 5. Olağan genel kurulunda İsmail Çakmak'tan bayrağı devralan İsa Şengüloğlu ve yönetimi ilk ziyaretlerini Vali Zülkif Dağlı'ya yaptılar.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, ilk ziyaretlerini Vali Dağlı'ya teşekkür amaçlı gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı Şengüloğlu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak "MÜSİAD, helalinden kazanmayı amaçlayan iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu bir kuruluşumuz. MÜSİAD bizim için ve ülkemiz için önemli çünkü büyük bir katma değeri var. Genel kurulda da söylemiştim MÜSİAD'ı yurt dışına gittiğinizde daha iyi anlıyoruz. Yurt dışında 86 ülkede 160 civarında temsilciliği var. Her şeyiyle güzel hizmetlere devam ediyor. MÜSİAD'ın bir özelliği de görev değişikliği görev anlayışı içinde yapılıyor. Yarış mutlaka her zaman olacak ama hiçbir sıkıntı olmadan görevler devredildi. Eski başkanlar onursal başkan olarak hep saygınlık gördü.Diğer kurumlarımızda böyle bir anlayışın çok olmadığını gözlemliyoruz" dedi.

Ziyaret yapılan sohbetin ardından hep birlikte çekilen hatıra fotoğraflı ile son buldu.

(AY)



31.01.2017 14:59:16 TSI

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