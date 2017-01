YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulu'da hayırsever bir vatandaş aç köpekleri ekmekle doyurdu

Kulu'da hayırsever bir vatandaş aç köpekleri ekmekle doyurdu



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri fırından aldığı ekmeklerle doyurdu.

Kulu'ya bağlı Bozan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet Yıldız, aracıyla evine gittiği sırada yol kenarında fark ettiği köpekleri fırından aldığı ekmekler ile doyurdu. Köpekleri yol kenarında bırakan sahiplerine sitem eden Rafet Yılmaz, "Onlarda bir can taşıyor. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu hayvanlar eksi 15 derece soğuk havada aç, susuz terk edilmiş. İlgililere sesleniyorum, lütfen bu hayvanları koruma altına alın bunlarda can taşıyor" dedi.

Köpekten başka hayvanlarında dışarıda başıboş bırakıldığını ifade eden Yılmaz, "Bozan köyümüzde 20 adet başıboş eşek ortalıkta aç susuz. Karda soğukta perişan halde geziyorlar. Hayvanlarına sahip çıkmıyorlar. Sahiplerinin neden ahırlarına bağlamadıklarına inanamıyorum. Yaz gelince o hayvanların sırtından inmiyorlar, kış günü ise kapı dışarı ediyorlar. Şu an ben bu hayvanların yarısını ahırımda boş yer olduğu için soğuktan korunmaları ve aç kalmamaları için yemliyorum. Sahipleri duyarlı olup hayvanlarına acısınlar. Onları götürüp ahırlarına bağlasınlar" diye konuştu.

31.01.2017 15:03:43 TSI

