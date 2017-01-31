YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya ESOB Başkanı Dere, Başkan Dinçer'i fuara davet etti

Antalya ESOB Başkanı Dere, Başkan Dinçer'i fuara davet etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer'i, Antalya'da bu yıl 23-26 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 7. Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler Sempozyumu'na davet etti.

Antalya ESOB Başkanı Dere, Mersin ESOB Başkanı Dinçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Dere'nin yanı sıra Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Çelikbaş, Kepez Belediye Meclisi Üyesi Dilaver Tanık, Aksu Belediye Başkanvekili Nedim Darıcı ile Mersin Bakkallar Odası Başkanı Eşref Tombak da katıldı.

Başkan Dere, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nın Türkiye Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Pyramids Group tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Dere, "Söz konusu fuar, ülkemiz ve bölgemize sağlayacağı çok yünlü yararların yanında, kentsel hizmetler için kullanılacak her türlü aracın yönelik değişen ve gelişen teknolojilerin tanıtımı, idarelerimizin mal ve hizmet alımları için zengin alternatifler sunması bakımından bir fırsat olacaktır. Yine fuarla birlikte eş zamanlı olarak Yerel Yönetimler Sempozyumu gerçekleştirilecek. AB bütünleşme süreçlerine uyum döneminde, bilgi ve tecrübe paylaşımı kapsamında söz konusu sempozyum hepimiz için büyük katkı sunacaktır. Yurt içi ve yurt dışından belediyeler ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan yoğun bir katılımın olacağı fuara, çok kıymetli Mersin ESOB Başkanımız Sayın Talat Dinçer'in katılımlarıyla güç vermelerini beklemekteyiz" dedi.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer de, Mersin ile aynı coğrafya ve bölgeyi paylaşan Antalya'da gerçekleştirilecek fuarın, Türkiye'ye ve bölgeye sunacağı katkının göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaparak, "Halkımızla birlikte temsil ettiğimiz esnaf sanatkarlarımızın ufkunun genişlemesi, yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı elde edeceği fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aynı tarihte farklı bir etkinlik olmaması halinde söz konusu fuarda bulunmak, sizlerle omuz omuza olmak bizlere de büyük onur verecektir" diye konuştu.

(KYM-Y)



31.01.2017 15:04:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER