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Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı

31 Ocak 2017 Salı, 15:01
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı. Yaklaşık 24 bin kişinin üye olduğu Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nden 2016 yılında 53 bin 374 kitap ödünç alındı.
Nilüfer Belediyesi, bünyesindeki 5 kütüphane ile her yıl on binlerce kişiyi kitapla buluşturuyor. Belediye Kütüphane Müdürlüğü bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Demirci Kütüphanesi ile Türkiye'de örnek çalışmalara imza atıyor. Nilüfer dışında diğer ilçelerden çok sayıda kişinin yararlandığı Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı da her geçen yıl artıyor.
5 kütüphanedeki toplam kitap sayısı 2015 yılında 86 bin 33 iken, 2016 yılı sonunda 100 bin 2'ye ulaştı. Kütüphanelere üye olanların sayısı da 2016 yılı sonunda 5 bin 415 kişi daha artarak 23 bin 981 kişiye çıktı.
2015 yılında belediye kütüphanelerinden 364 bin 217 kişi yararlanırken, bu sayı 2016 yılında 552 bin 28 kişiye ulaştı. Kütüphane Müdürlüğü, 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyet sayısını 245'e çıkardı. 2016 yılını Yaşar Kemal'e adayan Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca 69 etkinlik düzenledi. Yaşar Kemal'in bütün yönleriyle ele alındığı faaliyetlere toplam 4 bin 972 kişi katıldı.
Bilgi kaynaklarının geniş bir şekilde toplandığı yerlerin kütüphaneler olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sadece 2016 yılında kütüphanelere 5 bin 500 kişinin üye olduğunu dikkat çekti. Nilüfer'de kütüphane sayısını artırmak istediklerini belirten Mustafa Bozbey, "En büyük hayalimiz Nilüfer'in her mahallesinde bir kütüphanenin olması. Bizim kütüphanelerimiz hemen her gün çocuklarla, gençlerle, her yaştan vatandaşla dolup taşıyor. Kütüphanelerimizde yazarlarla, şairlerle buluşularak, onların dünyası mercek altına alınabiliyor" dedi.
(MŞ)

31.01.2017 15:06:03 TSI
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