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AK Parti'den MHP'ye ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 15:01
AK Parti'den MHP'ye ziyaret
AK Parti'den MHP'ye ziyaret
- AK Parti-MHP ortak görüş "Mesele memleket meselesi"

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP Düzce İl Teşkilatını ziyaret ederek, referandum süreci ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmeye devam ediyor. Yeni Anayasanın referanduma götürülmesi sürecinde MHP ile birlikte hareket edilmesinin ardından AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hikmet Keskin, MHP Düzce İl Teşkilat Başkanı Ümit Yılmaz ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Yoğun bir sürece girildiğini kaydeden AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Bu süreçte mümkün olduğu kadar vatandaşımıza ulaşarak yeni anayasanın gerekliliğini ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacağız. Burada partiler üstü bir çalışma gerekiyor çünkü bütün mesele memleketin daha iyi konuma gelmesi ve istikrarın devam etmesidir" dedi.
"Bu çalışma kalıcı bir sistem"
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa maddelerinin oylandığı genel kuruldaki dik duruşunu takdir ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kişiler ya da partiler için yapılmadığının altını çizen Keşir, "Bu x veya y partisi ya da Recep Tayyip Erdoğan için yapılan bir çalışma değil. Mesele devlet meselesidir. Kalıcı bir sistemi oturtmak istiyoruz. Her 1,5 yılda bir vesayetçi bir akılla hükümetin ümüğü sıkılmaya çalışılıyor. Vesayetçilerle biz Erdoğan hayatta olduğu sürece mücadele ederiz ancak önemli olan kalıcı bir sistemi oturtmaktır" dedi.
Anayasa değişikliğinin anlatılması için sahada olacaklarını belirten Keşir, "Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Yaptığımız işe inanıyoruz. Savunamayacağımız hiçbir şey yok.
'Tek adam, tek adam' deniyor. Bizim işimiz, Erdoğan sonrasına kalıcı bir sistem oturtmaktır. Bu değişiklik hayır diyenlerin savunduğunun aksine Erdoğan'sız günlerin garantisidir. Biz inandığımız zaman bunu sahada çok rahat anlatırız. CHP, Adnan Menderes döneminde ne anlatıyorsa şimdi de aynı argümanlarla karşı çıkıyor. HDP'nin duruşu ortada, CHP'de bu kararında maalesef ısrar ediyor. Anayasa komisyonuna 13 gün boyunca katıldım. Orada gördüğüm tek şey, CHP ve HDP'nin hiçbir yeni argüman üretmeden, değişiklikleri okumadan kıyamet koparmaları oldu. Ancak biz biliyoruz ki milletimiz bizim ülkemiz ve devletimiz için bu yola girdiğini görüyor" ifadelerinde bulundu.
MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz ise devletin bekası için referandumda evet oyu vereceklerini yineleyerek, "15 Temmuz bize göstermiştir ki memleketimizin dirayetli ve dik duruşuna devam etmesi gerekmektedir. Devletin bekası her şeyden önemli. MHP'den de hayır oyu vereceklerini belirten arkadaşlarımız olacak ancak biz o sayıyı azaltacağız. Hemşehrilerimize neden evet oyu vermelerini anlatacağız. Hiç olmadı, CHP-HDP blokunu göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.
AK Parti ve MHP heyeti daha sonra ülke ve Düzce gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu.
(AY)

31.01.2017 15:06:18 TSI
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