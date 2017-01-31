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Öz, "Güçlü bir Türkiye için evet"

31 Ocak 2017 Salı, 15:02
Öz, "Güçlü bir Türkiye için evet"
Öz, "Güçlü bir Türkiye için evet"
- "Vesayeti kaldırmak için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaretleri devam ederken yeni Anayasa değişikliği için yapılacak olan Referanduma da her kesimin güçlü desteği devam ediyor. İl Teşkilatı ile birlikte Şehit aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneği ve Muharip Gaziler Derneğine ziyarette bulunan AK Parti Erzurum İl Yönetimi burada dernek yöneticileri ile görüşüp sorunlarını dinledi. İlk önce Şehit aileleri yardımlaşma ve dayanışma dernek Başkanı Hatem Tetik'i ziyaret eden yönetim yakında yapılacak referandum ve yeni anayasa ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bilhassa terörden en fazla zarar görmüş şehit ailelerinin bu referandumda desteklerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Öz, Başkan Tetik'e terörün bitirileceği yönünde AK Parti'nin teminatını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bedeli kanla ödenerek sahip olunan vatan olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Öz, "Evladını bu topraklara şehit vermiş bu aileler aslında hepimizin ailesidir. Ne mutlu milletimize ki evlatları şehit olduğunda vatan sağolsun diyerek ikinci hatta üçüncü evladını vatan uğruna ölmek için yetiştirmekten geri durmuyorlar. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu topraklar para pulla masa başında alınmadı. Ne var ki vesayet rejiminin kalıntıları ile boğuşmak zorunda kaldık. Her tarafı değiştirilen ve sisteme uymayan 1982 Anayasasının değiştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Toplumun her kesimi bu utanç anayasasından kurtulmak için desteğini vermelidir ve vermektedir" diye konuştu.
TETİK; TERÖR İLE MÜCADELE MEMNUNİYET VERİCİ
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hatem Tetik'de il yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti iktidarının istikrarla birlikte ekonomik büyümeyi her geçen yıl artırarak sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Tetik, Türkiye'nin bu yükselişini hazmedemeyenlerin varlığına dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeye büyük zararlar getirmesinin yanında facianın da eşiğinden dönülmesi olarak niteleyen Tetik, "Ülkemizi bölmek isteyenlere vatan evlatlarımız gereken cevabı 15 Temmuz'da vermiştir. Ellerinde sopa dahi bulunmayan vatan evlatları makineli tüfeklerin tankların önünde dik durmasını bilerek dünyaya da varlığını göstermiştir. 15 Temmuz gecesi anladık ki evlatlarımız bu millet için canını boşuna vermemiştir. Zira milletimizin her ferdi ayrı bir nefer olarak her an savunmadadır" dedi.
MESCİ; BU VATAN İÇİN HERKES CANINI VERMEKTEN GERİ DURMAZ
AK Parti İL Teşkilatının bir sonraki durağı Muharip Gaziler Derneğiydi. Dernek Başkanı Salih Mesci, tarafından karşılanan il başkanı Mehmet Emin Öz ve beraberindekiler gazilerin sorunlarını çözümü noktasında çalışacaklarına dair söz verdiler.
Ak Parti iktidarıyla Türkiye'nin yükselişine vurgu yapan Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'de, Yeni Anayasa'nın gerekliliğine dikkat çekti. Ak Parti iktidarının yeni Anayasayı değiştirme çabalarına sınırsız destek vereceklerini anlatan Mesci, "Ülkemiz geçmiş yılların ezilmişliğinden kurtularak ekonomisiyle gelişmişliği ile artık dünyanın ilk ekonomileri arasındadır. Bu durum yıllar önce hayal bile edilemeyecek hatta telaffuzunda bile alay konusu olacak bir durumken daha da büyük hedeflere kilitlenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hiç şüphesiz bu olumlu gelişmeler istikrarlı bir yönetimin meyvesidir. istikrarlı bir yönetimde ancak başkanlık sistemi ile mümkündür. yıllarca koalisyon hükümetleriyle istikrarsız hale getirilerek bir gecede milyarca doların kaçırıldığı ülkenin durumunu sürekli olarak yeni nesillere de hatırlatmamız gerekiyor. bu vatan için bizler canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Şahadeti arzularken rabbim bizlere gazilik gibi ayrı bir gurura layık gördü. Muharip Gaziler Derneği olarak desteğimiz yeni Anayasaya desteğimiz tamdır" dedi.
(ERZ-AT-Y)

31.01.2017 15:07:29 TSI
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