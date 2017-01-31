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Maltepe Belediyesi araçları 10 milyon kilometre yol katetti

31 Ocak 2017 Salı, 15:10
Maltepe Belediyesi araçları 10 milyon kilometre yol katetti
Maltepe Belediyesi araçları 10 milyon kilometre yol katetti

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Başta sosyal faaliyetler ve cenazeler olmak üzere birçok alanda hizmet sunan Maltepe Belediyesi araçları, 2016 yılında 10 milyon 372 bin 170 kilometre katetti.
Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihlerinde cenazelerden sosyal faaliyetlere, ücretsiz öğrenci servislerinden ilçedeki kurumların taleplerine varıncaya kadar, filosundaki araçlarla 9 bin 343 sefer yaparak, vatandaşların yardımına koştu. Belediye araçları 2016 yılında, 10 milyon 372 bin 170 kilometre yol katetti.

Ücretsiz öğrenci servislerine büyük ilgi
Belediyenin büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, 2016 yılında da devam etti. Servisler yıl boyunca 108 bin 160 kilometre yol katetti. Cenaze hizmetleri kapsamında görevlendirilen araçlar da, 582 bin 382 kilometre yol yaparak, cenazelerin defedilmesini sağladı. Bunun yanı sıra yıl içerisinde spor kulüpleri için 717, engelliler için bin 372, dernekler için 49, sosyal faaliyetler için 563, İlçe Emniyet Müdürlüğü için 415 ve ilçedeki eğitim kurumları içinse 203 kez araç tahsis edildi.

"İyi ve kötü günde halkımızın yanındayız"
Konuyla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın iyi günde, kötü günde yardımına koştuk. Büyük ilgi gören hizmetlerimizden, öğrenci servislerinin ne kadar doğru bir karar olduğunu geçen 2 senede görebiliyorum. Bu uygulamamız ve cenaze hizmetlerimiz için tahsis edeceğimiz araçlarla, halkımızın daima yanında olacağız. Bu hizmetlerin uygulanmasında emeği geçen emektar şoför arkadaşlarıma ve müdürlük çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
(HB-MK-Y)

31.01.2017 15:15:40 TSI
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