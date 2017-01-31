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Tavşanlı'da kur'a heyecanı

- TOKİ'nin yaptırdığı 118 konut kur'a ile sahiplerini buldu

- İlk kur'ayı Başkan Güler şehit aileleri için çekti



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Haber : Tuna İşleyen

Kamera : Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dağçeşme Mahallesi'ne yapılan 118 alt gelir grubu konutların hak sahipleri noter huzurunda kur'a çekimi ile belirlendi.

Alt gelir grubu kapsamındaki konutlara; 2'si şehit ailesi, 41'i engelli, 809'u emekli ve 454 de normal şartlarda olmak üzere toplam bin 306 vatandaş başvurdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda kura çekim töreni gerçekleştirildi. İlk kura, şehit ailelerinin konutlarının belirlenmesi için Belediye Başkanı Mustafa Güler tarafından çekildi. Engelliler arasından ise 5 engelli vatandaşın da kura ile belirlenmesinin ardından emeklilere ve diğer vatandaşlara geçildi. Noterin tek tek isimlerini okuyarak belirlenen hak sahipleri salonda büyük sevinç yaşadı. Konutların 88'i emeklilere, 22'si de çalışan, 6 engelli ve 2 de şehit ailesine çıktı.

Asil listenin belirlenmesinin ardından 15 kişiden oluşan yedek liste için de kura çekimi yapıldı. Bu isimlerin de belirlenmesi ile artık hak sahiplerinin TOKİ ile yapacağı sözleşme sürecine girildi.

Listede ismi çıkmayanlara da üzülmemeleri yönünde telkinde bulunan Başkan Güler, "Tavşanlı Belediyesi olarak toplu konut için kolları sıvadık. Bugün 118 konut için bin 306 başvurunun yapılması bizim elimizi güçlendiriyor. TOKİ yetkililerimiz de burada, talebin ne kadar yoğun olduğunu görmüş oldu. Bu konutlara ilave olarak yine aynı alanda 79 adet 3+1 konut inşaatlarımız başladı. Bunun yanında Ömerbey Mahallesi için büyük bir proje hayata geçiyor. Ömerbey'e yaklaşık bin konut yapılması için süreci hızlandırıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde netleşerek ilçemize yeni toplu konutlar kazandırılacak. Onun için bugün kurada ismi çıkmayan vatandaşlarım üzülmesinler. Önümüzdeki süreçte çok sayıda konutu ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kurların çekilmesinden sonra ev sahibi olmak için uzun süre beklediklerini belirten vatandaşlar ise kuradan çıkmış olmanın mutluluğunu dile getirdiler.

Türkiye Emekliler Derneği Tavşanlı Şube Başkanı Ahmet Kalender ise emeklilere verilen konut hakkından dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

(Tİ - EFE)



31.01.2017 15:18:12 TSI

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