31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tavşanlı'da kur'a heyecanı

31 Ocak 2017 Salı, 15:12
Tavşanlı'da kur'a heyecanı
Tavşanlı'da kur'a heyecanı
- TOKİ'nin yaptırdığı 118 konut kur'a ile sahiplerini buldu
- İlk kur'ayı Başkan Güler şehit aileleri için çekti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Tuna İşleyen
Kamera : Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dağçeşme Mahallesi'ne yapılan 118 alt gelir grubu konutların hak sahipleri noter huzurunda kur'a çekimi ile belirlendi.
Alt gelir grubu kapsamındaki konutlara; 2'si şehit ailesi, 41'i engelli, 809'u emekli ve 454 de normal şartlarda olmak üzere toplam bin 306 vatandaş başvurdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda kura çekim töreni gerçekleştirildi. İlk kura, şehit ailelerinin konutlarının belirlenmesi için Belediye Başkanı Mustafa Güler tarafından çekildi. Engelliler arasından ise 5 engelli vatandaşın da kura ile belirlenmesinin ardından emeklilere ve diğer vatandaşlara geçildi. Noterin tek tek isimlerini okuyarak belirlenen hak sahipleri salonda büyük sevinç yaşadı. Konutların 88'i emeklilere, 22'si de çalışan, 6 engelli ve 2 de şehit ailesine çıktı.
Asil listenin belirlenmesinin ardından 15 kişiden oluşan yedek liste için de kura çekimi yapıldı. Bu isimlerin de belirlenmesi ile artık hak sahiplerinin TOKİ ile yapacağı sözleşme sürecine girildi.
Listede ismi çıkmayanlara da üzülmemeleri yönünde telkinde bulunan Başkan Güler, "Tavşanlı Belediyesi olarak toplu konut için kolları sıvadık. Bugün 118 konut için bin 306 başvurunun yapılması bizim elimizi güçlendiriyor. TOKİ yetkililerimiz de burada, talebin ne kadar yoğun olduğunu görmüş oldu. Bu konutlara ilave olarak yine aynı alanda 79 adet 3+1 konut inşaatlarımız başladı. Bunun yanında Ömerbey Mahallesi için büyük bir proje hayata geçiyor. Ömerbey'e yaklaşık bin konut yapılması için süreci hızlandırıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde netleşerek ilçemize yeni toplu konutlar kazandırılacak. Onun için bugün kurada ismi çıkmayan vatandaşlarım üzülmesinler. Önümüzdeki süreçte çok sayıda konutu ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Kurların çekilmesinden sonra ev sahibi olmak için uzun süre beklediklerini belirten vatandaşlar ise kuradan çıkmış olmanın mutluluğunu dile getirdiler.
Türkiye Emekliler Derneği Tavşanlı Şube Başkanı Ahmet Kalender ise emeklilere verilen konut hakkından dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.
(Tİ - EFE)

31.01.2017 15:18:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hisarcık'ta okul müdürlerine &quot;doküman yönetim sistemi&quot; semineri
YEREL

HİSARCIK'TA OKUL MÜDÜRLERİNE "DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ" SEMİNERİ
Zafer OSB'de imar planı
YEREL

ZAFER OSB'DE İMAR PLANI
Bakan Avcı, Kütahya standında
YEREL

BAKAN AVCI, KÜTAHYA STANDINDA
Ahmet Kahraman: &quot;Biz doktor değiliz&quot;
YEREL

AHMET KAHRAMAN: "BİZ DOKTOR DEĞİLİZ"
Kütahyaspor yönetimi, Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
YEREL

KÜTAHYASPOR YÖNETİMİ, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
Ahşap eşyalar &quot;tek fırça darbesiyle&quot; çiçek açıyor
YEREL

AHŞAP EŞYALAR "TEK FIRÇA DARBESİYLE" ÇİÇEK AÇIYOR
Demokrat Parti Kütahya'da kongrelerine hız verdi
YEREL

DEMOKRAT PARTİ KÜTAHYA'DA KONGRELERİNE HIZ VERDİ
Gediz Temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor Yine Play-Off'ta
YEREL

GEDİZ TEMSİLCİSİ ULUOYMAK 1 EYLÜLSPOR YİNE PLAY-OFF'TA
Tavşanlı'dan Halep'e 5 TIR yardım malzemesi
YEREL

TAVŞANLI'DAN HALEP'E 5 TIR YARDIM MALZEMESİ
Simav'da çatı yangını
YEREL

SİMAV'DA ÇATI YANGINI
Birlik Vakfı'ndan Müftü Hüseyin Hazırlar'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

BİRLİK VAKFI'NDAN MÜFTÜ HÜSEYİN HAZIRLAR'A 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Mehmet Ali Türker: MHP referandumda 'evet' diyecek
YEREL

BAŞKAN MEHMET ALİ TÜRKER: MHP REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK
Kütahya'da orman köylüsünün yüzü Orköy projesi ile gülüyor
YEREL

KÜTAHYA'DA ORMAN KÖYLÜSÜNÜN YÜZÜ ORKÖY PROJESİ İLE GÜLÜYOR