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Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik-Kahta karayolunda çok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

Sincik ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle Sincik- Kahta Karayolunu kullanan bir çok araç sürücüsü kar nedeniyle yolda mahsur kalırken bir çok araç ise ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kar yağışı etkisini aralıksız bir şekilde sürdürürken kapanan yol karayolları ekipleri tarafından açılarak tuzlama çalışması yapıldı.

(AE-SD-Y)



31.01.2017 15:18:34 TSI

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