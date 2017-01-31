YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güney Ege, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Güney Ege, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın bu yıl 2'nci kez katıldığı 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Güney Ege Bölgesi Aydın, Denizli ve Muğla'nın turizmden sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından tanıtıldı.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen ve dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMİTT Turizm Fuarı'nda, bu yıl 5 bin kurum ve kuruluş yer alırken 80 ülke de katılım sağladı.

Dünya turizmini İstanbul'da buluşturarak yeni iş bağlantıları kurulmasına fırsat sağlayan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Aydın, Denizli ve Muğla illerinin turizm temsilcileri, kurulan 91 metrekarelik stant alanında bir araya gelerek Güney Ege Bölgesi'nin turizm potansiyelini birlikte tanıttılar.

GEKA'nın tahsis ettiği stant alanında Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra; başta Aydın, Denizli ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Bodrum Tanıtma Vakfı, Didim Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi katılım sağlayarak bulundukları destinasyonların tanıtımını gerçekleştirdiler. Güney Ege Bölgesi'nin tarihi dokusu, doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan ve bir turizm gemisini andıran stant tasarımı katılımcı ve ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. İki katlı olarak dizayn edilen stant alanı, sade, şık ve ferah görünümünün yanı sıra; bölgeye ait fotoğraflar, led ekranda oynatılan bölge tanıtım filmlerinin yanı sıra görsel zenginliği ve dinamikliğiyle fuarda ön plana çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Nabi Avcı'nın da ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu Güney Ege standında, Bakan Avcı Aydın, Denizli ve Muğla'nın İKTM yetkilileriyle görüşerek fuar hakkında sohbet etti. Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek ile GEKA Yönetim Kurulu Üyesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ağırlandığı stant alanı pek çok ziyaretçinin de ilgi odağı oldu. Turizm acentelerinin yetkilileri, seyahat bloggerları, ülkemizdeki diğer kalkınma ajanslarının temsilcileri, basın mensupları ve fuar firmalarının sahipleri GEKA yetkilileri tarafından ağırlandı. Uluslararası turizm acentelerinin yetkilileri ve seyahat bloggerları, Güney Ege'nin kurum temsilcileriyle bir araya getirilerek bölge tanıtımına yönelik geliştirilebilecek projeler üzerine konuşuldu ve bu doğrultuda ilgili bağlantılar sağlandı.

Sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi olan EMITT'te bu sene, sektörün gelişmesine paralel olarak organize edilen Kış Turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel Bölümü ve Hotel Destek Ekipmanları Özel Bölümü ile ziyaretçilere farklı seçenekler sunuldu. Fuar kapsamında düzenlenen panellerde "Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler" ve "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" başlıkları ele alındı.

(SM-



31.01.2017 15:20:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER