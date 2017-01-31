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TÜİK 2016 nüfus verilerini açıkladı

31 Ocak 2017 Salı, 15:16
TÜİK 2016 nüfus verilerini açıkladı
TÜİK 2016 nüfus verilerini açıkladı
- Malatya'nın nüfusu 781 bin 305 oldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 31 Aralık 2016 itibari ile Malatya'nın nüfusu 781 bin 305 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2016 itibari ile Malatya'nın nüfusu 781 bin 305 oldu. Bu sayının 389 bin 572'sini erkekler, 391 bin 733'nü ise kadınlar oluşturdu. Malatya'nın nüfusu bir önceki yıl 772 bin 904 olarak açıklanmıştı. Bu arada Battalgazi ilçesinin nüfusu 304 bin 397 olarak açıklanırken, Yeşilyurt ilçesinin ki ise 304 bin 369 kişi olarak paylaşıldı.
TÜİK'in basın kuruluşlarıyla paylaştığı açıklamada, "Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu
Türkiye'de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,5 olarak gerçekleşti" denildi.
Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında 13,4 iken, 2016 yılında 13,5 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,3 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında yüzde 92,1 iken, bu oran 2016 yılında yüzde 92,3'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.
Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,6 arttı
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7'ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3'e yükseldi.
Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti."
(MT-SD-Y)

31.01.2017 15:20:58 TSI
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