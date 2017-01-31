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Antalya'da 20 binden fazla gecekondu yıkıldı

31 Ocak 2017 Salı, 15:17
Antalya'da 20 binden fazla gecekondu yıkıldı
Antalya'da 20 binden fazla gecekondu yıkıldı
- Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü:
- "Gecekondu yıkımlarında hiçbir sorunla karşılaşmadık. Gazetelerde sancılı haberler yer almadı."
- ''1970'li yıllardan bu yana hep aynı kalan düden şelalesi yeniden projelendirildi''

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de Kentsel Dönüşüm çerçevesinde 20 binden fazla gecekondunun yıkıldığını söyledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KONYSİAD) geleneksel kahvaltılı toplantısına katılarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kepez'in adrese dayalı bilgi sistemine göre 520 bin nüfusunun bulunduğuna dikkat çeken Hakan Tütüncü, ''Ancak Kepez ilçesinde 550-600 bin arasında vatandaş yaşıyor. Merkez nüfusu 1.5 olan Antalya'nın 3'te biri Kepez'de yaşıyor. Nüfus açısından Antalya'nın en büyük ilçesidir. Kepez'de 110 bin öğrenci öğrenim görüyor. Genç bir nüfusa sahibiz'' dedi.
Sosyo kültürel ve ekonomik dönüşüm
Kepez'de Kentsel Dönüşümü gerçekleştirmek için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, Kentsel Dönüşümü gerçekleştirmek için birçok sorunu çözdüklerini, ancak kent için sadece kentsel dönüşümün yetmediğini bunun yanında Sosyo kültürel dönüşüm ve sosyo ekonomik dönüşümünde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.
"20 binden fazla gecekondu yıkıldı"
Dönüşümlerin halkın katkıları ile yapılması gerektiğinin altını çizen Hakan Tütüncü, ''Biz bütün yaptıklarımızı halkın katılımı ile yapıyoruz. Biz kentsel dönüşüm için önce halkla görüştük. Onların olurunu aldık. Daha sonra referandum yaptık. Referandumda yüzde 75 ile yüzde 90 arasında evet oyu çıktı. Kepez'de 20 biden fazla gecekondu yıkıldı. Gecekondu yıkımlarında hiçbir sorunla karşılaşmadık. Gazetelerde sancılı haberler yer almadı. Bunun nedeni bunu halkla konuşarak, vatandaşın rızasını alarak yapmamızdır'' diye konuştu.
"Kötü görünümü yok etmek istiyoruz"
Antalya'nın girişinde bulunan Masadağı'nın eteklerindeki kötü görünümü yok etmek istediklerini de belirten Tütüncü, "Bu nedenle burada Kaleiçi'ndeki evlere benzer evlerin yapımı teşvik edilecek. Bu tür proje getirmeyenlere ruhsat verilmeyecek" dedi. Batı Çevre Yolu'nun Kepez tarafında kalan kısmı tamamlandığını kaydeden Tütüncü, açılışı 12 Şubat'ta Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte yapmayı planladıklarını ifade etti.
"Düden Şelalesini hakkıyla kullanamıyoruz"
Başkan Tütüncü, Düden Şelalesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Düden Şelalesi'nin hakkıyla kullanamıyoruz. Bu bizim ciddi ayıbımızdır. 1970'li yıllardaki Yeşilçam filmlerine baktığımız zamanki Düden Şelalesi ile bugünkü şelale arasında fark yok. Burası Büyükşehir Belediyesine bağlı. Büyükşehir Belediyemiz muhteşem bir proje hazırladı. Tahminim bu yıl içinde bu projeye başlanacak. Büyükşehir Belediyesi ile Kepez Belediyesi birlikte Düden havzasında da yeşillendirme çalışmaları yapacak. Burada 500 civarında yıkılması gereken ev var. Bunlarla ilgili sorunlarda çözülüyor. Düden Havzasında Expo alanının 2-3 katı yeşil alan olacak'' şeklinde konuştu.
KONYSİAD Başkanı Bora Terzioğlu, Kepez'de bir çok başarılı işlere imza atan Tütüncü'nün amatör spora da büyük değer verdiğini belirtti ve Tütüncü'ye günün anısına bir plaket verdi.
(SM-

31.01.2017 15:21:38 TSI
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