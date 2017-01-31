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Akay'a Çeçen Dopingi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Mahmut Çeçen, yaptığı açıklamada, kayıtsız şartsız ve ön koşulsuz 2017 yılında yapılacak olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçiminde Hüseyin Akay ve ekibini destekleme kararı aldıklarını bildirdi.

"Vedat Ali Özışık tarafından Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin kötü yönetilmesinden dolayı 2007 yılından itibaren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine aday oldum" diyen Mahmut Çeçen, "Gelinen nokta itibariyle Sayın Hüseyin Akay liderliğinde fevkalade başarılı bir yönetim sergilediğine çiftçilerimiz gibi bende şahit oldum. Bu sebeple şahsım ve Mahmut Çeçen Grubu (Yurdum Bozkurt, Menderes Alparslan, Yılmaz Ceritci, Mustafa Yoka, Mustafa Aydoğan, Sami Dişli, Sami İpek, Duran Dursun, Selahattin Sofularlı, Mustafa Türkaslan, Hasan Aydın, Abdullah Borozan, Bülent Balçık ve diğer gönüldaşlarımız ile birlikte) olarak kayıtsız, şartsız ve ön koşulsuz 2017 yılında yapılacak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçiminde Sayın Hüseyin Akay ve ekibini destekleme kararı almış bulunuyoruz.

Çiftçilerimize ve Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadesinde bulundu.

(AÖ-Y)



31.01.2017 15:21:55 TSI

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