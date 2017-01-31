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Milletvekili Keşir'den MÜSİAD'a ziyareti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir MÜSİAD Düzce Şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Demircan, Nurullah Veli, Bedri Sütlü, Murat Taştepe, Alp Gökhan Yanmaz ve Selahattin Aydın, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkun ve Şube Müdürü Fatih Güngör Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i ağırladı.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir "TBMM Genel Kurul Anayasa Değişikliği 2.tur oylama çalışmaları sebebiyle MÜSİAD Düzce Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısına katılamadım. 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliğiyle gelmiş olduğunuz Yönetim Kurulu Başkanlığı sebebiyle sizi ve yönetim kurulu arkadaşlarınızı tebrik ediyor, Düzce'ye hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "MÜSİAD Düzce Şubesi olarak iş adamlarımıza, ilimize, bölgemize ve ülkemize faydalı olabilecek her türlü çalışma için görevdeyiz. Genç ve dinamik yönetim kurulumuz ile inşallah MÜSİAD bayrağını üyelerimizin ve sizlerin destekleri ile daha üst seviyelere çıkaracağımıza inancım tam" diye konuştu.

Sohbet havasında geçen ziyaret iyi dilek ve temennilerin ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

(AY)



31.01.2017 15:23:38 TSI

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