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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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EMITT fuarında Niğde el halıları sergilendi

31 Ocak 2017 Salı, 15:19
EMITT fuarında Niğde el halıları sergilendi
EMITT fuarında Niğde el halıları sergilendi

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda bir araya getiren sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı'nda Niğde'de yer aldı.
26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT'te Niğde fuar organizasyona Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan stantla katıldı.
60 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda Niğde standına büyük ilgi olduğunu belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Selçuk Demirtaş yaptığı değerlendimede şunları söyledi; '21. EMİTT fuarı ilimiz açısından çok verimli geçmiştir. Fuarda Niğde'nin simgesi olan Niğde kalesi ve saat kulesinin minyatürüyle Niğde tanıtımı gerçekleştirilmiş olup, standa gelen misafirlerimize Niğdeyle ilgili tanıtım kitapçıkları, Niğde gazozu,yöresel kuru üzüm, yöresel köfter, yöresel ceviz ve Niğde elması ikramı yapılarak ilimiz en iyi şekilde temsil edilmiştir. Standımızı çok sayıda kişi ziyaret etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı, Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Ömer Arısoy, Siirt Milletvekili Sayın Yasin Aktay, İstanbul Milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kırşehir Valisi Sayın Necati Şentürk, Uşak Valisi Sayın Ahmet Okur, Afyon Valisi Sayın Aziz Yılıdırım, Bursa İl Dernekler Federasyonu, İstanbul Niğde Dernekler Federasyonu ve Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding A.Ş. 'den Genel Kootdinatör Osman Taha Küçük ziyaret etmişlerdir.''dedi.
(YE-AÖ-Y)

31.01.2017 15:23:47 TSI
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